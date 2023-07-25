Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» в первом полугодии 2023 года отремонтировали в восточной части Ростовской области 65 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и более 170 трансформаторных подстанций класса напряжения 0,4-10 кВ. Это позволит повысить надежность электроснабжения Волгодонского, Дубовского, Заветинского, Зимовниковского, Константиновского, Мартыновского, Ремонтненского и Цимлянского районов с населением более 413 тысяч человек.

В распределительных электросетях 0,4-10 кВ энергетики заменили четыре км провода, свыше 900 изоляторов, из которых больше половины – на ЛЭП в Ремонтненском районе. Также отремонтированы более 20 силовых трансформаторов мощностью от 40 до 250 кВА. Заменено два км грозозащитного троса на линии электропередачи 110 кВ, которая обеспечивает в грозовой период надежное электроснабжение города Волгодонска с населением 168 тысяч человек.

За шесть месяцев текущего года энергетики расчистили от деревьев и кустарников свыше 33 га охранных зон воздушных линий электропередачи. Это позволит предотвратить низовые пожары, падение веток на провода воздушных линий электропередачи и связанные с этим нарушения электроснабжения.

Все работы выполняются в рамках программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов «Россети Юг», при формировании которой учитывалось техническое состояние оборудования и его износ на текущий момент. Выполнение всех мероприятий позволит поддерживать высокий уровень надежности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период 2023/2024 годов.