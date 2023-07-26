АО «Мособлэнерго» в первом полугодии 2023 года отремонтировало 26 трансформаторных подстанций в Раменском городском округе. В рамках программы капитального ремонта электросетевого хозяйства была произведена замена силовых трансформаторов в подстанциях, расположенных в г. Раменское, деревнях Первомайка, Клишева, Заболотье, Трошково, Фенино, Глебово, Минино, селах Гжель, Загорново, Новое, коттеджных поселках Континент и Фенино Лесное.

В рамках программы капремонта также выполнена замена проводов на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4, 6 и 10 кВ суммарной протяженностью 12,4 км. Работы проводились в ряде населенных пунктов округа: селе Игумново, поселках Спартак, санатория Раменское, Гжельского кирпичного завода, рабочих поселках Ильинском, Быково, дачных поселках Родники, Кратово, деревнях Коняшино и Поповке. В г. Раменское отремонтировано 1,8 км кабельных линий.

Также в городском округе выполнен основной объем годового плана расчистки охранных зон от древесно-кустарниковой растительности. За 6 месяцев приведено в порядок 10,3 га из запланированных 11,5 га.

Во втором полугодии на территории Раменского городского округа энергетиками запланирован ремонт 15,1 км воздушных линий и 14,8 км кабельных линий электропередачи. Предстоит замена одного силового трансформатора в ТП, ремонт электрооборудования в 5 распределительных и трансформаторных подстанциях, и ремонт строительной части 11 объектов.

Всего на территории Подмосковья в 2023 году в рамках программы капитального ремонта АО «Мособлэнерго» планирует заменить оборудование 213 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, отремонтировать 316 км линий электропередачи, а также расчистить от веток деревьев и кустарников 228 га охранных зон трасс воздушных линий электропередачи.