 
  • Главная
  • Новости
  • Встречи
  • Александр Бречалов и Игорь Маковский обсудили актуальные вопросы работы электросетевого комплекса Удмуртской республики

Александр Бречалов и Игорь Маковский обсудили актуальные вопросы работы электросетевого комплекса Удмуртской республики

26 июля 2023, 09:00 201 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
Авторы и источники / Правообладателям

25 июля в Москве Глава Удмуртской республики Александр Бречалов обсудил с генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским мероприятия по развитию энергокомплекса региона и подготовку к отопительному сезону.

Руководитель энергокомпаний отметил, что «Удмуртэнерго» увеличил вложения в техническое обслуживание и ремонты электросетевого хозяйства Удмуртии на 46% по сравнению с 2022 годом, а инвестиции – почти на 60%.

Важной темой встречи стали вопросы подключения к сетям субъектов Особой экономической зоны Ижевска и Глазова, а также модернизация систем уличного освещения в населенных пунктах республики, в том числе масштабный проект в столице региона.

«Нашей важнейшей задачей является качественная и своевременная подготовка к прохождению осенне-зимнего периода для обеспечения надежности электроснабжения жителей и предприятий региона. Наряду с этим, совместно с Правительством Удмуртии, мы реализуем масштабные проекты направленные на развитие электросетевого комплекса и создание благоприятного инвестиционного климата республики», – подчеркнул генеральный директор Обществ Игорь Маковский.

«Удмуртэнерго» – наш надежный деловой партнер, один из крупнейших налогоплательщиков республики, – отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов. – Ключевой принцип работы «Россети Центр и Приволжье» – высокая социальная ответственность, а главный приоритет – бесперебойное обслуживание потребителей. Уже дважды за этот месяц по республике проходил грозовой фронт, который приводил к нарушениям в работе сетей. Но благодаря профессиональной и слаженной работе специалистов компании электроснабжение наших городов и сел удавалось восстановить в кратчайшие сроки. Рад, что мне выдалась возможность лично поблагодарить руководство компании за самоотверженный труд энергетиков региона».

 

Обсудить на форуме
Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, УДМУРТЭНЕРГО, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
MCIP
1.9

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
12.12.2019
"МЕТАКЛЭЙ" принимает участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
26.07.2023
Сахалинэнерго повысит надежность электроснабжения села Ударное Углегорского района
25.07.2023
Участники проекта прокладки электрокабеля в Черном море подписали меморандум о СП
26.07.2023
Трансформатор ТМГ-СЭЩ производителя Электрощит Самара включён в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ
26.05.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
Другие новости рубрики Встречи
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно