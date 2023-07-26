С начала 2023 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» отремонтировали в Целинном районе республики 15 трансформаторных подстанций класса напряжения 0,4-10 кВ и более 4,5 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

Выполненный ремонт позволит повысить надежность электроснабжения более 14 тысяч жителей, проживающих в селах Троицкое, Вознесеновка, поселках Хар-Булук, Аршан-Булг, Ики-Чонос, Овата, на отдаленных животноводческих точках, а также социально значимых объектов Целинного района.

На подстанциях энергетики заменили изношенные изоляторы, выключатели и предохранители, выполнили ремонт разъединителей и заземляющих устройств. На линиях электропередачи распределительной сети заменили 83 опоры, более 100 поврежденных изоляторов и порядка одного км ветхого провода. В ходе ремонтных работ энергетики также расчистили около гектара просек охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, которая часто становится причиной возгорания сухостоя и нарушения электроснабжения в результате падения веток на провода.

Все ремонтные работы были выполнены в рамках подготовки электросетевых объектов к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.