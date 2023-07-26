 

Геннадий Магазинов занял пост замглавы ФАС, курирующего электроэнергетику

26 июля 2023, 10:00 235 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ТАСС
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Заместителем главы ФАС, курирующим управление регулирования электроэнергетики, стал Геннадий Магазинов, он сменил Виталия Королева, следует из данных на сайте ведомства.

Королев продолжит курировать ТЭК и химическую промышленность, а также жилищно-коммунальное хозяйство.

На должности замглавы ФАС Магазинов находится с 28 декабря 2020 года.

Королев занял должность начальника управления контроля электроэнергетики ФАС в августе 2008 года. Должность замглавы ФАС он занимает с 2015 года, говорится на сайте ведомства

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Метки: ФАС
Отрасль: Электроэнергетика 

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