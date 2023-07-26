Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» продолжают реализацию проекта по технологическому присоединению нового лабораторно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера в Пензе. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству контура заземления и маслоприемников трансформаторной подстанции (ТП). Параллельно на территории медучреждения идет подготовка к укладке кабеля 10 кВ.

Согласно проекту, для электроснабжения медицинского учреждения от ПС 110 кВ Юбилейная будут построены две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 3,7 км. В двух ячейках на питающем энергообъекте установят современные терминалы релейной защиты. Также энергетики смонтируют одну блочную четырехтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ 4х2500 кВА. Общая заявленная мощность составляет 3,95 МВт и рассчитана на перспективу энергоснабжения еще одного объекта – хирургического корпуса. Планируется, что все работы по технологическому присоединению будут завершены до конца октября этого года.

Лабораторно-диагностический корпус возводится в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и финансируется из бюджета национального проекта «Здравоохранение». В новом здании разместятся гематологический центр, дневной стационар на 109 мест, клинико-диагностическая и гистоморфологическая лаборатории, эндоскопическое отделение. Благодаря вводу нового объекта появится возможность проводить порядка 6 тысяч анализов и исследований в смену.