Новый выпуск RusCable Insider уже здесь!

На обложке LAPP с кабелем FLEXICORE, который можно будет вживую потрогать на слете электриков. Подробности в заглавном материале выпуска. Тематика прикладного электромонтажа продолжается. Интервью "Электромонтаж по-саратовски" - раскрывает тему отличий в московском и региональном подходе и познакомит с профессионалом своего дела - призером конкурсов Денисом Себровым.

Главные темы и компании выпуска:

Обновление парка оборудования на заводе "Режкабель". Новые линии для роста производительности.

Полимеры GENESIS для оптического кабеля. Аналоги Borealis, которые можно сделать из российского сырья. Подробный разбор с вопросами и ответами.

"Подольсккабель" в проекте "Производительность труда". Каких результатов планирует достичь предприятие?

Новый член EL-Комитета НОПСМ. К ассоциации присоединился курский кабельный завод "Альтема".

Что послушать на Kabel.FM? Почему кабель дорожает, как "Людиновокабель" встречает свой юбилей и кто предлагает кабель "за гаражами?". Слушайте в эфире.

Нановолокна, конференция в МЭИ, квантовые ГОСТы и поломки оборудования "на слух". Дайджест новостей рынка, технологий и мероприятий от RusCable Insider.

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Завершает выпуск постоянные партнеры журнала ТК "КабельСтройСервис" и КЗ "Цветлит".

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

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