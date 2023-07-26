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26 июля 2023, 17:30 521 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
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Новый выпуск RusCable Insider уже здесь! 

На обложке LAPP с кабелем FLEXICORE, который можно будет вживую потрогать на слете электриков. Подробности в заглавном материале выпуска. Тематика прикладного электромонтажа продолжается. Интервью "Электромонтаж по-саратовски" - раскрывает тему отличий в московском и региональном подходе и познакомит с профессионалом своего дела - призером конкурсов Денисом Себровым. 

Главные темы и компании выпуска:

  • Обновление парка оборудования на заводе "Режкабель". Новые линии для роста производительности.
  • Полимеры GENESIS для оптического кабеля. Аналоги Borealis, которые можно сделать из российского сырья. Подробный разбор с вопросами и ответами.
  • "Подольсккабель" в проекте "Производительность труда". Каких результатов планирует достичь предприятие?
  • Новый член EL-Комитета НОПСМ.  К ассоциации присоединился курский кабельный завод "Альтема".
  • Что послушать на Kabel.FM? Почему кабель дорожает, как "Людиновокабель" встречает свой юбилей и кто предлагает кабель "за гаражами?". Слушайте в эфире. 
  • Нановолокна, конференция в МЭИ, квантовые ГОСТы и поломки оборудования "на слух". Дайджест новостей рынка, технологий и мероприятий от RusCable Insider.
  • Еженедельная аналитика кабельного рынка в подписке RusCable Плюс. Читайте и подписывайтесь!
  • Завершает выпуск постоянные партнеры журнала ТК "КабельСтройСервис" и КЗ "Цветлит".

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №321 от 24 июля 2023 года

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Метки: RUSCABLE INSIDER, LAPP, FLEXICORE, GENESIS, ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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