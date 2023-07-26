RusCable Insider #320
"Алюр" изнутри, кабельный иннопром и трудовые династии "Кирскабель"
Новый выпуск RusCable Insider уже здесь!
На обложке LAPP с кабелем FLEXICORE, который можно будет вживую потрогать на слете электриков. Подробности в заглавном материале выпуска. Тематика прикладного электромонтажа продолжается. Интервью "Электромонтаж по-саратовски" - раскрывает тему отличий в московском и региональном подходе и познакомит с профессионалом своего дела - призером конкурсов Денисом Себровым.
Главные темы и компании выпуска:
Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!
Скачать PDF. RusCable Insider Digest №321 от 24 июля 2023 года
Не пропускайте наши прямые эфиры RusCable Live!
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter