ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) приступило к работам по реконструкции линии электропередачи напряжением 35 кВ в Углегорском районе. Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона.

Линия электропередачи Т-406, соединяющая подстанции «Шахтерская» и «Ударновская», обеспечивает подачу электроэнергии селу Ударное Углегорского района и угольной шахты, а также имеет важное значение для резервирования электроснабжения подстанций «Районная» и «Конвейерная». Данная ЛЭП была построена более 30 лет назад. Несмотря на проводимые ремонтные работы линия не обеспечивают достаточный уровень надежности из-за повышенных нагрузок.

В рамках реконструкции ЛЭП энергетики произведут замену опор и провода на облегченный компактный провод марки «АСКу 120/19» c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении. Планируется, что реконструкция ЛЭП завершится до конца текущего года.

Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило три года назад. Всего будут реконструированы или построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.

Сахалинэнерго - крупнейший гарантирующий поставщик электрической энергии в Сахалинской области, входит в Группу РусГидро. Сахалинэнерго осуществляет централизованное электроснабжение 13 из 18 муниципальных образований, а также теплоснабжение г. Южно-Сахалинска. Сахалинэнерго объединяет в себе 5 структурных подразделений с количеством работающего персонала около 2,7 тыс. человек.

РусГидро - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,4 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.