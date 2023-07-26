 

СвЖД развернула работы по модернизации инфраструктуры грузовой станции Верхняя в Свердловской области

26 июля 2023, 18:00 401 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ОАО "РЖД"
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Фото: svzd.rzd.ru

Фото: svzd.rzd.ru

Свердловская магистраль модернизирует инфраструктуру станции Верхняя для обеспечения потребностей строящегося деревоперерабатывающего предприятия в г. Верхняя Тура Свердловской области.

После проведения всех запланированных мероприятий пропускная способность станции увеличится в 1,5 раза. Это позволит организовать транспортное обслуживание нового завода и обеспечить перевозку его продукции как на начальном этапе, так и после выхода на полную производственную мощность. Общая погрузка на станции за счет фанеры и пиломатериалов с нового производства вырастет в 4 раза.

Продукцию лесопереработки со станции Верхняя планируется отправлять контейнерными поездами в Китай, Иран, Индию и Казахстан. Для этого группы контейнеров будут подаваться с подъездных путей предприятия на станционные для формирования составов и отправки их по назначению. На перспективу прорабатывается вариант комплектования готовых поездов на территории завода.

В рамках модернизации станции железнодорожники уложат дополнительные пути (1,5 км нового полотна) и установят новое оборудование для управления движением поездов. В настоящий момент ведутся работы по отсыпке земляного полотна под удлинение и переукладку станционных путей, строительство нового тупика. Кроме того, предстоит укладка семи стрелочных переводов, установка новых опор контактной электросети, монтаж электрооборудования, прокладка дополнительных линий для электроснабжения, сигнализации и автоблокировки на станции Верхняя и перегоне Верхняя – Благодать.

Включение в работу дополнительных путей станции Верхняя позволит в целом оптимизировать грузовое движение на участке Серов – Гороблагодатская, увеличить его пропускную способность, сократить сроки доставки грузов.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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