Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представит мобильные комплексы для противодействия беспилотным летательным аппаратам «Пищаль-Про» и «Купол» на стенде Ростеха в рамках экспозиции на саммите Россия-Африка. Устройства позволяют обеспечить эффективную защиту объектов от разведывательных и ударных дронов.

Разработанный концерном «Автоматика» (входит в «Росэлектронику») переносной комплекс «Пищаль-Про» предназначен для подавления каналов связи, управления и навигации БПЛА. Изделие может быть использовано против разведывательных беспилотников, дронов радиоэлектронной борьбы, а также против аппаратов, несущих боевую нагрузку. Радиус действия устройства – более 2 км, а его вес – не более 4,5 кг. В настоящее время ведутся работы по модернизации изделия – планируется добавить дополнительные диапазоны подавления каналов управления, а также приемников спутниковых навигационных систем, на которые в настоящее время настроены новые модели беспилотников.

Для создания «непроницаемой» для БПЛА защитной полусферы над объектом может использоваться комплекс всенаправленного действия «Купол», также разработанный специалистами «Автоматики». Он работает одновременно в 10 частотных диапазонах, способен блокировать управление коптерами, их навигацию и передачу данных в верхней полусфере радиусом более 2 км.

«Представляемые изделия могут использоваться для защиты воздушного пространства критически важных объектов. В последнее время наблюдается повышенный спрос на наши комплексы, поступает много заявок на их изготовление как от крупных промышленных предприятий и частных фирм, так и от госструктур. Есть стабильный интерес и со стороны зарубежных заказчиков, имеющих печальный опыт использования изделий, приобретенных у недобросовестных поставщиков», – рассказал руководитель направления по созданию комплексов по борьбе с дронами Концерна «Автоматика» Дмитрий Буря.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Цель мероприятия – способствовать укреплению сотрудничества России с африканскими странами в политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.