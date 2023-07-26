 

"Россети Кубань" готовит к осенне-зимнему периоду энергообъекты в Белореченском районе

26 июля 2023, 15:15 404 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики приступили к ремонту оборудования подстанции 35 кВ «Школьная» в Белореченском районе Краснодарского края. Высоковольтный центр питания обеспечивает электроэнергией порядка четырех тысяч человек, предприятия АПК и социально значимые объекты в 17 населенных пунктах Школьненского сельского поселения.

Специалисты отремонтируют подстанционное оборудование: трансформаторы, разъединители, выключатели, распределительные устройства, а также выполнят необходимые противопожарные мероприятия, обновят покраску металлических конструкций и диспетчерские наименования.

Напомним, ранее в Белореченском районе энергетики провели ремонт оборудования подстанции 35 кВ «Великое» и капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ. На ЛЭП заменили поврежденные опоры, изоляторы, траверсы, а также более 20 км провода с увеличением его сечения. Энергообъекты отвечают за электроснабжение Великовечненского, Пшехского и Южненского сельских поселений.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2 212 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1 150 МВА.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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