 

В Югре повысили надежность электроснабжения крупнейшего в России нефтяного месторождения

26 июля 2023, 09:36 220 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
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«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт силового оборудования на высоковольтной подстанции «КНС-7» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр снабжает электроэнергией инфраструктуру крупнейшего в России нефтяного месторождения – Самотлорского, разработку которого ведет «Роснефть». На повышение надежности энергообъекта компания направила свыше 3,2 млн рублей.

Энергетики обновили 30 элементов «сердца» подстанции: заменили проходные изоляторы вводов 6 и 35 кВ, задвижки, краны, дисковые затворы, газовое и струйное реле. Также специалисты провели регенерацию масла и выполнили сушку активной части трансформатора. Для осуществления технических мероприятий привлекались 6 единиц спецтехники, включая 2 автокрана грузоподъемностью до 25 тонн.

Плановый ремонт питающего центра проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к отопительному сезону. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения Самотлорского месторождения, на котором с 1965 года добыто свыше 12 миллиардов тонн нефти.

Всего в 2023 году на ремонт и техническое обслуживание 16 высоковольтных подстанций, питающих уникальный нефтепромысел, компания направит почти 11,5 млн рублей.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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