Глава компании провел совещание по ключевым показателям работы производственного отделения, посетил основные энергообъекты, производственную базу Нижнетагильских сетей и Невьянского РЭС.

Нижнетагильские электрические сети, которым в этом году исполняется 90 лет, обеспечивают надежность электроснабжения 8 административных районов Свердловской области, 144 населенных пунктов с общей численностью населения - более 770 тысяч человек.

Объем ремонтной и эксплуатационной программ Нижнетагильских электрических сетей составляет в этом году более 320 млн рублей. Инвестиционные планы - порядка 785 млн рублей.

Из наиболее крупных проектов - реконструкция подстанции 110 кВ «Титан». Специалисты энергокомпании завершили работы по увеличению мощности центра питания для энергоснабжения особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде.

Энергетики выполнили замену двух трансформаторов ключевого центра питания особой экономической зоны – подстанции 110 кВ «Титан», которую компания ввела в эксплуатацию в 2014 году.

На энергообьекте уже смонтировано новое оборудование, завершены пусконаладочные работы. Готовится ввод в работу модернизированного объекта.

В результате реконструкции мощность подстанции будет увеличена с 20 МВА до 32 МВА. Это в полном объеме обеспечит надежное энергоснабжение нового производства особой экономической зоны - завода «Аллегро». Речь идет о современном технологичном производстве цельнокатаных колесных пар железнодорожных колес.

Еще один крупный проект - строительство электросетевой инфраструктуры для развития туристического кластера «Гора Белая». На эти цели компания направит более 60 млн рублей. Работы по реализации строительства идут в полном соответствии с графиком.

В рамках визита в Нижнетагильские сети генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор также провел рабочую встречу с главой Невьянского городского округа Александром Берчуком. Стороны обсудили вопросы развития электросетевого комплекса и синхронизировали инвестиционные планы компании и планы развития территории. В частности, компания выполнит технологическое присоединение нового производства гранулированных удобрений. Запрашиваемая мощность составляет 5 МВт. Александр Берчук также высказал слова благодарности коллективу «Россети Урал» за взаимодействие и оперативное восстановление электроснабжения жителей села Шайдуриха, пострадавшего недавно от лесного пожара.

Также генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор посетил в Нижнем Тагиле производственную площадку, специализирующуюся на производстве блочных комплектных трансформаторных подстанций.

В рамках программы импортозамещения уральским предприятием «СТЭП» в Нижнем Тагиле была налажена сборка элегазовых комплектных распределительных устройств типа КРУЭ-СТЭП 10кВ, отличающихся компактностью и уникальными техническими характеристиками для применения данного типа оборудования в условиях плотной городской застройки. Здесь же производятся низковольтные комплектные устройства для крупных промышленных и инфраструктурных объектов.

Компания обладает мощной производственной базой в Нижнем Тагиле по изготовлению блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) и распределительных пунктов.

В 2023 году отечественный производитель оборудования поставит «Россети Урал» трансформаторные подстанции с уникальным дизайном для обеспечения электроснабжения нового здания Пермской художественной галереи и краевой музыкальной школы. Такое архитектурное решение в распределительном сетевом комплексе Урала будет применяться впервые. Речь идет о БКТП с панорамным защищенным остеклением фасада, которое позволяет во всех деталях увидеть современное электротехническое оборудование. Новые БКТП также будут оснащены архитектурной подсветкой.