Южнокорейская промышленная корпорация LS Cable & System (LS C&S), один из крупнейших производителей кабелей в мире, сообщает о выпуске сверхтонкого LAN кабеля категории 6А, 10 Гбит/с, предназначенного для использования в интернет-центрах обработки данных, финансовом секторе, на предприятиях по производству электроники. Наружный диаметр нового кабеля составляет 6 мм, что делает его самым тонким LAN кабелем в мире, приблизительно на 20% тоньше других широко используемых кабельных продуктов, которые в среднем имеют диаметр 7,2 мм.

При использовании этого нового продукта количество LAN кабелей, прокладываемых сотнями в стенах и потолках зданий, может быть увеличено на более чем 20%, что также приведёт к увеличению пропускной способности передачи данных.

Компания LS C&S концентрирует свои маркетинговые усилия в местах массового использования данных, таких как центры обработки и хранения данных, банки, акционерные компании, заводы, выпускающие электронику, «умные» здания и т.п.

Кроме того, компания LS C&S планирует расширить свое присутствие на рынке США, на который приходится более 40% мирового рынка LAN кабелей. Рынок США растёт по мере того, как крупные технологические компании инвестируют в облачные технологии, технологии метавселенной и обработки больших данных, а также увеличивается строительство промышленных предприятий.

Г-н Донг-вук Ли (Dong-wook Lee), глава подразделения коммуникационного бизнеса компании LS C&S, отметил, что между ведущими компаниями отрасли происходит жёсткая конкуренция за уменьшение размеров кабеля и увеличение объёмов передаваемых данных. Запуская новый LAN кабель с высокой добавленной стоимостью, компания планирует приложить ещё больше усилий для расширения своего присутствия на рынке США, на который традиционно приходится значительная доля продаж компании.

Недавно компания LS C&S расширила свой бизнес в области передачи данных за счёт использования технологии волоконно-оптических кабелей и приобретения доли в компании KT Submarine Co., Ltd. (KT Corporation), которая является крупнейшим провайдером интегрированных проводных и беспроводных телекоммуникационных услуг, лидирующим оператором фиксированной телефонии и вторым мобильным оператором в Южной Корее и занимается строительством подводных оптических кабельных систем и подводных трубопроводов.