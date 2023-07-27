Наиболее перспективными направлениями сотрудничества России и Африки могут стать разведка и разработка углеводородов, сооружение нефте- и газоперерабатывающей и нефтегазотранспортной инфраструктуры, модернизация уже действующих и строительство новых объектов генерации в странах Африки. Об этом рассказал Николай Шульгинов в интервью информагентству «ТАСС» на полях Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

Министр отметил, что у стран африканского континента разный уровень развития экономик, разные запасы и потенциал, поэтому спектр российско-африканского взаимодействия широкий.

«Одни страны заинтересованы в совместном строительстве нефтегазовых объектов, газотранспортной и нефтяной инфраструктуры, в переработке, а другим – важно повышение уровня электрификации, улучшение ситуации с доступностью энергетики в целом. Моё мнение, что наиболее перспективными направлениями нашего сотрудничества могут стать разведка и разработка углеводородов, сооружение нефте- и газоперерабатывающей и нефтегазотранспортной инфраструктуры, модернизация уже действующих и строительство новых объектов генерации в странах Африки», – рассказал он.

Глава Минэнерго также отметил, что с учётом планов ряда стран Африки, в том числе ЮАР, по развитию газовой генерации, поставка СПГ из России может стать новым направлением сотрудничества.

«Мы начали поставку СПГ в Африку и собираемся наращивать объёмы. Заинтересованность в этом есть. Но я думаю, что после окончательного формирования наших собственных СПГ-технологий, над чем мы сейчас и работаем, следующим этапом может стать участие в строительстве СПГ- сооружений в самой Африке», – сказал он.

Говоря о взаимодействии в сфере электроэнергетики Николай Шульгинов рассказал, что российские компании готовы предложить услуги по модернизации энергообъектов разной мощности, по проектированию, строительству и управлению объектами гидрогенерации и тепловыми станциями и, конечно, поставить всё необходимое электроэнергетическое оборудование.

Глава Минэнерго также рассказал об увеличении экспорта нефти и нефтепродуктов в Африку в 2022 году, отметив, что в нынешнем году темпы ускорились.

В ходе интервью также был поднят вопрос о развитии угольной отрасли. В частности, Министр ответил на вопрос удалось ли преодолеть проблему с дисконтами на уголь. По его словам, ситуация улучшается – угольные компании переориентировали основные грузопотоки в дружественные страны.

Полная версия интервью на сайте Минэнерго: https://minenergo.gov.ru/node/24760/