Подведены итоги расчета индекса IQ городов по итогам 2022 года

В рамках пленарного заседания IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна» подведены итоги расчета Индекса цифровизации городского хозяйства – «IQ городов» – по итогам 2022 года. Согласно полученным данным, среднее значение индекса достигло 55 баллов из 120 возможных, что на 4,5 % выше, чем в 2021 году, и на 39,78 % выше по отношению к базовому 2018 году.

«В принятой Правительством России до 2030 года Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации вопросы цифровой трансформации занимают одно из важнейших мест. Реализация всех планов возможна только при большой личной вовлеченности и синхронной работе руководителей государственной власти и местного самоуправления, представителей бизнеса и некоммерческого сектора, а также постоянного совершенствования существующей системы взаимодействия. Это помогает экономить и планировать ресурсы, ставить четкие задачи и контролировать их выполнение», – сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для более 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». В этом году методика сбора данных адаптирована под актуализированный в прошлом году Стандарт «Умного города».

«Цифровизация является одним из ключевых факторов развития современных городов. Результаты расчета индекса позволяют оценить, насколько эффективно российские города проводят цифровую трансформацию, а также увидеть перспективные направления для их дальнейшего развития. Благодаря проекту «Умный город» осуществляется поддержка актуальных для регионов цифровых практик и технологических решений, главной целью которых является создание эффективной городской инфраструктуры, комфортных и безопасных условий жизни граждан», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Индекс «IQ городов» оценивается в четырех категориях – крупнейшие города, крупные города, большие города, административные центры. По итогам 2022 года в категории «Крупнейшие города» лидерами стали: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск; в категории «Крупные города»: Сочи, Тюмень, Смоленск, Белгород, Калининград; в категории «Большие города»: Реутов, Домодедово, Уссурийск, Бердск, Артемовский городской округ; в категории «Административные центры»: Ялта, Горно-Алтайск, Елабуга, Ивантеевка, Лысьва.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Основным инструментом реализации поставленных целей является широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. Один из ключевых показателей проекта – обеспечение роста среднего значения Индекса на 30 % к 2024 году.