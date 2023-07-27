Две недели назад на портале RusCable.Ru вышел экспертный материал, посвященный разрушению мифов и легенд о китайском кабельном оборудовании. В связи с этим у многих читателей возник вопрос: как же, собственно, это самое оборудование покупать? Мы вновь призвали к ответу опытных поставщиков, чтобы разобраться, как правильно сотрудничать с заводами напрямую, в чем состоит безусловное преимущество торговых компаний и как же выбрать надежного поставщика кабельного оборудования.

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