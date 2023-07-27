Промышленный кластер современного приборостроения Рязанской области подтвердил соответствие обновленным требованиям в рамках льготного режима работы промышленных кластеров и приказом Минпромторга России включен в федеральный реестр.

Промышленный кластер создан на территории Рязанской области в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития области. Он включает 12 участников, специализирующихся на производстве широкой номенклатуры оборудования, применяемого в том числе в медицинской промышленности и производстве бытовой техники.

Участниками кластера реализуется 3 проекта по производству импортозамещающей продукции: шкафа управление для станков с цифровой системой управления Т-Смарт, системы (платы) управления физидиспенсера и системы автоматической подачи крепежа для шуруповерта и автоматизированного оборудования с автоподачей. Эти виды продукции включены в перечень комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, утвержденный Межведомственной комиссией по вопросам развития производства критических комплектующих.

«Льготный режим запущен с текущего года по поручению Президента Российской Федерации. В рамках проведенной работы требования были существенно пересмотрены, в частности, сокращен пакет необходимых документов. Кроме того, процедура подачи заявки полностью переведена в цифровой вид. Включение в реестр по новым правилам открывает участникам кластера доступ к широкому набору различных преференций, направленных на скорейший запуск новых импортозамещающих проектов»,

– отметил представитель Минпромторга России.

Совокупный объем инвестиций в указанные проекты составляет более 87 млн рублей. Реализация проектов позволит к 2030 году создать 37 новых рабочих мест.

В рамках льготного режима работы промышленных кластеров участники промышленных кластеров могут воспользоваться такими инструментами государственной поддержки, как льготное кредитование в рамках кластерной инвестиционной платформы, льготы по страховым взносам (ставка – 7,6 %) для участников кластеров, реализующих СПИК 1.0, субсидии на приобретение стартовых партий комплектующих (не более 150 млн, до 50 % затрат), право на применение процедуры налогового мониторинга и на участие в эксперименте по применению таможенного мониторинга.

Подробнее: https://minpromtorg.gov.ru/activities/regions/prom_klaster.