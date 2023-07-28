30 лет "Людиновокабелю": планы, достижения, итоги

Сегодня, 28 июля, кабельная отрасль празднует тридцатилетний юбилей АО «Людиновокабель». От лица редакции мы бы хотели поздравить команду этого прекрасного предприятия, и пожелать всем его сотрудникам карьерного роста и творческих успехов.
В честь такого знаменательного события в прямом эфире пообщались в генеральным директором завода Вадимом Чайко. Что такое качество, как достичь успеха и почему доверие клиента важнее выручки? Читайте прямо сейчас!
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