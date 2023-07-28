 

30 лет "Людиновокабелю": планы, достижения, итоги

28 июля 2023, 17:05 158 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Сегодня, 28 июля, кабельная отрасль празднует тридцатилетний юбилей АО «Людиновокабель». От лица редакции мы бы хотели поздравить команду этого прекрасного предприятия, и пожелать всем его сотрудникам карьерного роста и творческих успехов.

В честь такого знаменательного события в прямом эфире пообщались в генеральным директором завода Вадимом Чайко. Что такое качество, как достичь успеха и почему доверие клиента важнее выручки? Читайте прямо сейчас!

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Метки: ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, ЧАЙКО, ИНТЕРВЬЮ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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