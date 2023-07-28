Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
24 июля на кабельном рынке появилось два новых юридических лица:
Таким образом, в июле было зарегистрировано 5 новых кабельных компаний.
Индекс полимеров (открытые цены) за прошедшую неделю повысился на 1,03%.
Индекс занятости населения (отношение количества вакансий к количеству размещенных резюме) по итогам прошедшей недели составляет 0,31. Это означает, что на 1 размещенную вакансию приходится 3 резюме. При этом и количество вакансий, и количество резюме существенно выросло. Средние темпы прироста составили 7 вакансий и 38 резюме ежедневно (за неделю: 51 вакансия и 266 резюме). Увеличение числа вакансий стало закономерным результатом расширения производства и открытия новых площадок, которые активно анонсировались российскими кабельными заводами в этом сезоне.
Индекс торговой активности (соотношение объявлений “куплю” и “продам”) на этой неделе составил 44,01. Это означает, что на 100 предложений о продаже приходится 44 объявления о покупке.
Прошедшая неделя отметилась достаточно резким снижением цен на кабельную продукцию. Средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 выроста на 3,4%.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7082 рубля – на 0,5% ниже. Минимальное предложение составляет 5263 рубля за 100 метров кабеля.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8682 рубля (маркетплейс Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5561 рубль. Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) снизился на 3,1%. По оценкам RusCable.Аналитика, это может быть связано с существенным снижением количества доступным предложений: многие позиции со стоимостью значительно выше рыночной в течение отчетного периода были сняты с продажи, чем стабилизировали среднюю цену предложения.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 7800 до 17652 рублей за 100 метров кабеля, а средняя цена не претерпела изменений по сравнению с прошлой неделей.
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок стабилизировался после всех потрясений июля и вернулся с достаточно стабильное русло. Изменения цен на ассортимент как оптовых, так и розничных продавцов не превышают допустимых показателей.
Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей Форума, считают ли они устаревшим подходом систему СОУТ. Мнения оказались достаточно однозначными: 75% респондентов назвали ее полностью или частично устаревшей. Оптимальной систему СОУТ посчитали только 25% опрошенных.
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 28 июля 2023 года.
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