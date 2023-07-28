Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо на полях второго саммита «Россия – Африка».

Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках ОПЕК+, а также по линии Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ).

«ФСЭГ играет важную роль для газовой отрасли. Сегодня необходимо повышать авторитет форума и важность газа для работы на энергетическом рынке» - подчеркнул Николай Шульгинов.

Министры отметили, что на предстоящей министерской встрече, которая пройдёт в Экваториальной Гвинее в октябре, планируется рассмотреть ключевые приоритеты и вызовы в газовой сфере.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия по расширению представленности российских компаний в Экваториальной Гвинее, в частности в сфере нефтедобычи, геологоразведки и в электроэнергетике.

Кроме этого, Николай Шульгинов рассказал, что российская сторона заинтересована в сотрудничестве в области стандартизации и оценки соответствия нефтегазового оборудования. Так, по словам Министра, Институт нефтегазовых технологических инициатив готов предоставить эквагвинейским партнёрам статус наблюдателя на один год для оценки деятельности организации.