Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо на полях второго саммита «Россия – Африка».
Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках ОПЕК+, а также по линии Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ).
«ФСЭГ играет важную роль для газовой отрасли. Сегодня необходимо повышать авторитет форума и важность газа для работы на энергетическом рынке» - подчеркнул Николай Шульгинов.
Министры отметили, что на предстоящей министерской встрече, которая пройдёт в Экваториальной Гвинее в октябре, планируется рассмотреть ключевые приоритеты и вызовы в газовой сфере.
Стороны также обсудили вопросы взаимодействия по расширению представленности российских компаний в Экваториальной Гвинее, в частности в сфере нефтедобычи, геологоразведки и в электроэнергетике.
Кроме этого, Николай Шульгинов рассказал, что российская сторона заинтересована в сотрудничестве в области стандартизации и оценки соответствия нефтегазового оборудования. Так, по словам Министра, Институт нефтегазовых технологических инициатив готов предоставить эквагвинейским партнёрам статус наблюдателя на один год для оценки деятельности организации.
«Такой опыт позволит расширить пул потенциальных поставщиков оборудования и повысить конкуренцию на рынке нефтегазового оборудования, укрепить технологический суверенитет наших стран», - сказал Николай Шульгинов.
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