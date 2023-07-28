Советом Федерации 28 июля 2023 года одобрен федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», направленный на создание российской системы сертификации низкоуглеродных источников электроэнергии. Вводятся понятия «атрибуты генерации», «сертификаты происхождения электроэнергии».

Предлагаемый набор инструментов позволит потребителям электрической энергии подтверждать, что при выпуске их продукции использовалась электрическая энергия, выработанная на низкоуглеродных источниках, не причиняющих вред окружающей среде.