 

Совет Федерации одобрил закон, направленный на удостоверение факта производства электрической энергии на экологически чистых низкоуглеводных источниках генерации

28 июля 2023, 14:00 262 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
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Советом Федерации 28 июля 2023 года одобрен федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», направленный на создание российской системы сертификации низкоуглеродных источников электроэнергии. Вводятся понятия «атрибуты генерации», «сертификаты происхождения электроэнергии».

Предлагаемый набор инструментов позволит потребителям электрической энергии подтверждать, что при выпуске их продукции использовалась электрическая энергия, выработанная на низкоуглеродных источниках, не причиняющих вред окружающей среде.

«Зеленой» повестке сейчас придается большое значение, активно развиваются национальные системы сертификации электроэнергии, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Для выхода на рынки этих стран создание российской системы сертификации низкоуглеродных источников электроэнергии, отвечающей общепринятым международным стандартам, является для российских экспортеров дополнительным механизмом защиты своих интересов. Для низкоуглеродных производителей электрической энергии эта система позволит привлечь дополнительные инвестиции за счет продажи сертификатов происхождения на свободном рынке», – отметила Анастасия Бондаренко.

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Метки: ЗАКОН, ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ЗЕЛЕНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Отрасль: Электроэнергетика 

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