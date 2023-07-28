На подстанции 220 кВ «Стачка» - главном питающем центре подмосковного города Орехово-Зуево и близлежащих населенных пунктов начались работы по ремонту основного оборудования. В результате будет значительно повышена надежность электроснабжения территорий, где проживает свыше 200 тыс. человек, объектов промышленности, транспорта и социальной инфраструктуры.

В ходе ремонтной кампании на подстанции будут отремонтированы масляные выключатели 10 кВ, разъединители 110 и 220 кВ – всего более 40 единиц оборудования. Работы выполняются энергетиками Московского филиала ПАО «Россети».

Также под отходящими от подстанции линиями электропередачи будет расчищено от древесно-кустарниковой растительности 15,7 га просеки, произведено удаление деревьев, угрожающих падением на трассу и замена изоляторов, выработавших свой ресурс.

Ремонтная кампания на подстанции 220 кВ «Стачка» завершится до октября.

Установленная мощность подстанции 220 кВ «Стачка» составляет 250 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность электроснабжения потребителей Орехово-Зуевского городского округа Московской области, тяговых подстанций РЖД на участке «Москва-Владимир», значимых промышленных потребителей, таких, как Индустриальный парк «Карболит», стекольный завод «Гласс-Декор» и др.