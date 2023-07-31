Операторы распределительных сетей (DSO's) Германии впервые опубликовали прогнозные оценки производства и потребления электроэнергии, а также список энергообъектов, ожидающих технологического присоединения к электрической сети, которые показывают, что для того, чтобы передающая сеть Германии соответствовала требованиям энергетического перехода, необходимо ее значительное расширение. В частности, по данным Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur, BNetzA) – регулятора в энергетике Германии – необходимо построить/модернизировать 14000 км высоковольтных ЛЭП, 7400 км из которых находится в управлении BNetzA. В частности, планируется получить разрешение на модернизацию 4000 км ЛЭП к 2025 г., при этом BNetzA уже утвердило планы строительства 440 км высоковольтных ЛЭП, а к концу 2024 г. ожидается выдача разрешений на строительство 2800 км высоковольтных ЛЭП.

Региональное планирование

Для координации управления электропотреблением в Германии определены шесть регионов планирования – Nord, Mitte, Ost, West, Bayern и Südwest, каждый из которых охватывает одну, максимум две операционные зоны системных операторов (TSO's). Региональные сценарии создаются на основе планов TSO's по развитию энергосистемы, в которых учтены оценки DSO's в отношении возможного развития производства и роста потребления электроэнергии в их регионах. Эти сценарии обновляются каждые два года и служат основой для формирования планов расширения электрических сетей отдельных DSO's, которые актуализируются также каждые два года (очередные обновленные планы должны быть опубликованы до 30 апреля 2024 г.).

ВИЭ и цифровизация

По данным BNetzA, если рассматривать каждый региональный сценарий в отдельности и суммировать цифры, то только к 2028 г. установленная мощность СЭС в стране вырастет с нынешних 55 ГВт до более чем 164 ГВт. К 2033 г. мощность СЭС вырастет почти до 276 ГВт, а в 2045 г. достигнет почти 453 ГВт: Хотя прогнозы по развитию ВИЭ-генерации соответствуют целевому показателю, установленному немецким Законом о ВИЭ, такой значительный рост мощности ВИЭ-генерации означает, что необходимо улучшить координацию расширения и модернизацию энергосистемы.

Объявляя о планах по развитию электросетевой инфраструктуры Германии, BNetzA заявило, что с середины 2024 г. ожидается значительное увеличение количества выдаваемых разрешений на строительство электросетевой инфраструктуры, особенно для таких крупных проектов, как строительство HVDC ЛЭП SuedLink – крупнейшего проекта подобного рода в стране. Протяженность HVDC ЛЭП SuedLink, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2028 г., составит 750 км, а пропускная способность – 4 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс SEi