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Операторы распределительных сетей (DSO's) Германии впервые опубликовали прогнозные оценки производства и потребления электроэнергии, а также список энергообъектов, ожидающих технологического присоединения к электрической сети, которые показывают, что для того, чтобы передающая сеть Германии соответствовала требованиям энергетического перехода, необходимо ее значительное расширение. В частности, по данным Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur, BNetzA) – регулятора в энергетике Германии – необходимо построить/модернизировать 14000 км высоковольтных ЛЭП, 7400 км из которых находится в управлении BNetzA. В частности, планируется получить разрешение на модернизацию 4000 км ЛЭП к 2025 г., при этом BNetzA уже утвердило планы строительства 440 км высоковольтных ЛЭП, а к концу 2024 г. ожидается выдача разрешений на строительство 2800 км высоковольтных ЛЭП.
Для координации управления электропотреблением в Германии определены шесть регионов планирования – Nord, Mitte, Ost, West, Bayern и Südwest, каждый из которых охватывает одну, максимум две операционные зоны системных операторов (TSO's). Региональные сценарии создаются на основе планов TSO's по развитию энергосистемы, в которых учтены оценки DSO's в отношении возможного развития производства и роста потребления электроэнергии в их регионах. Эти сценарии обновляются каждые два года и служат основой для формирования планов расширения электрических сетей отдельных DSO's, которые актуализируются также каждые два года (очередные обновленные планы должны быть опубликованы до 30 апреля 2024 г.).
По данным BNetzA, если рассматривать каждый региональный сценарий в отдельности и суммировать цифры, то только к 2028 г. установленная мощность СЭС в стране вырастет с нынешних 55 ГВт до более чем 164 ГВт. К 2033 г. мощность СЭС вырастет почти до 276 ГВт, а в 2045 г. достигнет почти 453 ГВт: Хотя прогнозы по развитию ВИЭ-генерации соответствуют целевому показателю, установленному немецким Законом о ВИЭ, такой значительный рост мощности ВИЭ-генерации означает, что необходимо улучшить координацию расширения и модернизацию энергосистемы.
Объявляя о планах по развитию электросетевой инфраструктуры Германии, BNetzA заявило, что с середины 2024 г. ожидается значительное увеличение количества выдаваемых разрешений на строительство электросетевой инфраструктуры, особенно для таких крупных проектов, как строительство HVDC ЛЭП SuedLink – крупнейшего проекта подобного рода в стране. Протяженность HVDC ЛЭП SuedLink, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2028 г., составит 750 км, а пропускная способность – 4 ГВт.
Информационно-аналитический ресурс SEi
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