 

На Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приехало новое оборудование для производственных линий

1 августа 2023, 09:48 160 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Дополнительные узлы для разных линий позволят объединить несколько операций при изготовлении кабеля, тем самым сократив сроки производства и уменьшив время ожидания заказа. Например, оптимизация коснется крутильной жесткорамной машины, для нее пришли новые лентообмотчики.

Также получены два тяговых устройства гусеничного типа для новой экструзионной линии 120+120. В ближайшее время ожидается поставка дополнительных узлов для этой линии. После сборки и настройки она позволит значительно увеличить выпуск различных типов кабеля, на которые наблюдается повышенный спрос.     

Завод продолжает приобретать новое и модернизировать существующее производственное оборудование, чтобы и дальше выпускать качественную конкурентоспособную продукцию.  

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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