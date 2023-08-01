Дополнительные узлы для разных линий позволят объединить несколько операций при изготовлении кабеля, тем самым сократив сроки производства и уменьшив время ожидания заказа. Например, оптимизация коснется крутильной жесткорамной машины, для нее пришли новые лентообмотчики.

Также получены два тяговых устройства гусеничного типа для новой экструзионной линии 120+120. В ближайшее время ожидается поставка дополнительных узлов для этой линии. После сборки и настройки она позволит значительно увеличить выпуск различных типов кабеля, на которые наблюдается повышенный спрос.

Завод продолжает приобретать новое и модернизировать существующее производственное оборудование, чтобы и дальше выпускать качественную конкурентоспособную продукцию.