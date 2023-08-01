Американская компания Teledyne LeCroy, производитель осциллографов, анализаторов протоколов и другого тестового оборудования, которая в настоящее время является дочерней компанией Teledyne Technologies, объявила о разработке автоматизированного усовершенствованного кабельного тестера, отвечающего строгим требованиям, предъявляемым к производственным испытаниям кабелей типа USB Type-C, HDMI 2.1 и других кабелей, рассчитанных на скорости передачи до 48 Гбит/с. Новый тестер быстро выполняет все требуемые электрические испытания и испытания на целостность сигнала для обеспечения надлежащего качества каждого кабеля при низких первоначальных капитальных затратах на оборудование и эксплуатационных расходах.

Кабели последнего поколения, используемые для видео, настольных персональных компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств, должны передавать сигналы в два-четыре раза быстрее и обеспечивать в четыре раза большую мощность, чем кабели предыдущего поколения. Эти сложные кабели должны отвечать строгим требованиям, предъявляемым к конструкции и их производству, и они требуют новых типов испытаний для обеспечения качественной передачи данных и гарантии отсутствия дефектов, способных вызвать повреждение подключённых устройств. До настоящего времени поставщики испытательного оборудования не могли выполнять новые требования рынка в отношении испытаний высокоскоростных кабелей, в результате это приводило к тому, что производители кабельной продукции либо не проводили испытания высокоскоростных кабелей должным образом, либо прибегали к использованию изготовленных на заказ стендов для испытаний с дорогостоящим и медленным оборудованием общего назначения, которое обычно используется в конструкторских лабораториях.

Новый усовершенствованный кабельный тестер RapidWave4000 удовлетворяет потребности в комплексном, быстром и экономически эффективном автоматизированном производственном тестировании кабелей типа USB Type-C, HDMI 2.1 и других высокоскоростных кабелей. Кабели USB Type-C поддерживают передачу данных по стандартам USB4, USB 3.2, DisplayPort 2.0, Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4.

Производственный модуль RapidWave4000 быстро выполняет такие производственные испытания, как испытания на непрерывность цепи, сопротивление постоянному току (DCR), ток покоя и считывание электронного маркера (для кабелей USB Type-C), а также испытания на целостность сигнала и вносимые потери.

Усовершенствованный модуль целостности сигнала RapidWave4000 тестирует профиль импеданса, внутрипарную и межпарную асимметрию и перекрестные помехи, а также предоставляет диаграммы с высоким разрешением вносимых потерь и индикаторные диаграммы (глаз-диаграммы). Такой широкий диапазон возможностей тестирования полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к испытаниям крупносерийного и высокоскоростного производства, а также к испытаниям на анализ отказов, которые необходимы инженерам по обеспечению качества и инженерам-разработчикам. Недорогие сменные адаптеры позволяют подключать модули к кабелям различных типов и обеспечивать согласованность результатов тестирования в течение многих циклов испытаний. Стоимость автоматического кабельного тестера RapidWave4000 начинается с 12 350 долларов США.