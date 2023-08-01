Стороны обсудили ход реализации проектов электросетевой компании на территории Чувашской Республики.

Олег Николаев отметил вклад энергетиков в экономику Чувашии. Реконструкция подстанций, расширение энергетических мощностей, развитие электросетевого хозяйства республики, по его мнению, напрямую способствуют развитию как отдельных предприятий, так и промышленности целом.

«Высокая динамика индекса промышленного производства в Чувашии в текущем году является собирательным эффектом от комплексной работы и подходов, которые за три года сформированы Правительством Чувашии как базис промышленной политики. В частности, энергоснабжение индустриальных парков в Новочебоксарске и Батыревском округе - это те проекты, которые лежат в области нашей промышленной политики, они позволят поддержать высокий темп промышленного производства», - заявил Глава Чувашии.

В настоящее время ведутся интенсивные работы по реконструкции подстанции 110/10 кВ «Светлая», осуществляющей электроснабжение более 26 тыс. жителей и ряда крупных предприятий Новоюжного района г. Чебоксары. Начата реконструкция воздушных линий электропередачи в Аликовском, Янтиковском и Красночетайском муниципальных округах республики, модернизация ПС 110/35/6 кВ Алатырь.

Достигнутые ранее договоренности позволяют ПАО «Россети Волга» синхронизировать инвестиционную программу с потребностями республики и расширить участие в значимых для Чувашии проектах. Среди них – обеспечение электроснабжения индустриальных парков в Батыревском районе и городе Новочебоксарск.

Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов подчеркнул:

«Формирование единого вектора развития электросетевого комплекса совместно с Правительством Чувашской Республики способствует дальнейшему развитию региона. Уверен, что сотрудничество будет продолжено на конструктивной основе».

В ходе встречи Александр Гаврилов представил Главе Чувашской республики нового директора филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго». Илья Олегович Ионочкин хорошо знаком с насущными вопросами экономики Чувашии. Ранее он трудился на должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР. Также он работал в различных энергетических структурах, в т.ч. компании «Россети». В 2020 году Илья Ионочкин стал суперфиналистом конкурса «Лидеры России» и прошел профессиональную переподготовку в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по специальности «Мастер государственного управления для руководителей».