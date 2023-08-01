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1 августа 2023, 10:24 125 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» завершили плановый капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) электропередачи 35 кВ в Азовском районе Ростовской области. Введенная в эксплуатацию почти 50 лет назад, она является резервным источником питания узловой подстанции 110/35/10 кВ, к которой подключены потребители села Самарского и близлежащих поселков и хуторов с населением около 17 тысяч человек. Работы на подстанции и основной питающей ВЛ проводились без отключения электроснабжения потребителей – их перевели на резервную линию.

В ходе работ, начатых в мае, энергетики заменили на воздушной линии электропередачи около 200 изоляторов, отремонтировали почти 20 железобетонных опор. От деревьев и кустарников расчищено 4,4 га охранной зоны ВЛ, что позволит снизить риски возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода, низовых пожаров.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, РОСТОВЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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