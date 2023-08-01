В первом полугодии 2023 года Адыгейский филиал «Россети Кубань» построил и реконструировал 34 комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью свыше 4 МВА и более 37 км линий электропередачи распределительной сети 10/0,4 кВ. Выполненные мероприятия позволят подключить к электрическим сетям компании потребителей Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Шовгеновского районов и пригородных поселков Майкопа Республики Адыгея.

Современные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки построены с применением высокотехнологичных материалов и оборудования российского производства. Они герметичны, долговечны и отвечают современным требованиям безопасности.

Новые воздушные линии электропередачи оснащены самонесущим изолированным проводом, который является безопасным и износостойким, а также обладает устойчивостью к механическим повреждениям и ветровых нагрузкам.

Реконструкцию и строительство распределительных электросетевых объектов энергетики выполнили в рамках исполнения договоров на технологическое присоединение и увеличение мощности у подключенных абонентов, а также для повышения надежности и качества электроснабжения сельских поселений, находящихся в зоне ответственности Адыгейских электрических сетей.

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2 212 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1 150 МВА.