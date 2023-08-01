 

"Россети" усилили фундаменты опор ЛЭП на энерготранзитах Нижегородской области

1 августа 2023, 09:12 141 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» завершил работы по ремонту и усилению фундаментов опор ЛЭП 220-500 кВ в Нижегородской области. Работы выполнены на 13 ключевых магистралях, участвующих в выдаче мощности объектам генерации, а также обеспечивающих перетоки электроэнергии в регионы Средней Волги, Урала и Центра России. В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения потребителей региона с населением более 3 млн человек.

На объектах отремонтировали и усилили 106 фундаментов. Особое внимание было уделено линиям 220-500 кВ, участвующим в выдаче мощности Нижегородской и Чебоксарской ГЭС. Также работы проведены на ЛЭП 500 кВ «Арзамасская – Радуга Южная» и «Арзамасская – Радуга Северная», обеспечивающих электроэнергией южные районы Нижегородской области, а также крупные промышленные предприятия: «Выксунский металлургический завод» (АО «ОМК»).

Ремонт фундаментов опор линий электропередачи – один из этапов подготовки электросетевого комплекса к прохождению периода низких температур и пиковых нагрузок на сети. Для защиты фундаментов опор, предусмотрена технология восстановления с применением высокопрочного бетона и полимерных материалов, обеспечивающих водонепроницаемость конструкции и устойчивость к колебанию температур. Это защищает линии от воздействия климатических факторов и снижает риски технологических нарушений.

Всего в рамках ремонтной кампании на энергообъектах регионов Поволжья будет отремонтировано и усилено 793 единицы оборудования.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЦЕНТРА, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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