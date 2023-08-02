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2 августа 2023, 16:45 512 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» обновил каталог продукции «Огнестойкие кабельные линии и электропроводки» (ОКЛ). В него добавлены кабеленесущие системы торговых марок IEK и OSTEC.

ОКЛ – это сертифицированная кабельная линия, состоящая из огнестойкого кабеля, кабеленесущих систем, огнестойких монтажных элементов. Она предназначена для обеспечения работоспособности систем противопожарной защиты в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Применяется для электроснабжения аварийного освещения, систем оповещения при пожаре, лифтов для пожарных подразделений, систем пожаротушения и дымоудаления.

Представленные в каталоге варианты ОКЛ сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.»

Каталог продукции Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - «Огнестойкие кабельные линии и электропроводки» доступен по ссылке: https://expert-cable.ru/upload/okl_2022.pdf.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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