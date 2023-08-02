Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие 2023 года. С января по август калужские энергетики отремонтировали 467 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и более 151,6 км воздушных линий всех классов напряжения. Кроме того, произведена замена 647 опор линий электропередач и около 2 964 изоляторов.

В ходе выполнения ремонтной программы на территории Калужской области было отремонтировано более 20 крупных подстанций классом напряжения 110кВ и 35 кВ. Один из центров питания, на котором были приведены работы – ПС «Товарково» Дзержинского района. Объект обеспечивает электроэнергией два учреждения культуры, котельную, несколько школ и дворец спорта.

Всего до конца 2023 года филиал «Калугаэнерго» планирует выполнить ремонт оборудования на 20 подстанциях классом напряжения 35-110 кВ, также будет выполнен ремонт 908 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и более 290 км линий электропередачи 0,4-110 кВ.

На мероприятия ремонтной кампании в текущем году филиал направил 745,23 млн. руб., за первые полгода освоено 373,22 млн. руб.