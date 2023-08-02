Испанский системный оператор Redeia (ранее Red Eléctrica de España) совместно с компаниями Elewit* и Ampacimon** запустили программную платформу (ПП) для мониторинга и прогнозирования технического состояния электросетевого оборудования высокого и среднего напряжения – PDEye, позволяющую выявлять нарушения изоляции критически важных объектов на ранних стадиях.

ПП PDEye, используя технологию BlueBOX, разработанную Ampacimon, автоматически анализирует параметры частичных разрядов (ЧР) в изоляции трансформаторов, линейного и подстанционного оборудования; определяет места появления ЧР и идентифицирует их тип; формирует базу данных обнаруженных повреждений изоляции; анализирует степень критичности повреждений для функционирования оборудования в зависимости от категории изоляционного материала и электросетевого актива. На основе полученных данных ПП PDEye, используя искусственный интеллект, формирует оценку состояния электросетевой инфраструктуры с учетом степени ее износа, а также перечень рекомендуемых мероприятий по техническому обслуживанию.

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* Испанская компания, входящая в группу Red Electrica, специализирующаяся на разработке и внедрении решений по автоматизации процессов мониторинга, диагностики и экспертной оценки электросетевых объектов.

** Технологическая компания, основанная в Испании в 2010 г., предлагающая операторам передающей и распределительной сети технологические решения для мониторинга электросетевого оборудования, базирующиеся на системах измерения собственной разработки и механизмах детального анализа.