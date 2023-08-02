С 1 августа 2023 года сметную документацию и пояснительную записку – первый раздел проектной документации – можно подавать только в виде машиночитаемых документов. Соответствующие требования к форматам загружаемых файлов начали действовать на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ). Данное требование вступает в силу в соответствии с Письмом Минстроя России от 5 мая 2023 года, которое было направлено высшим исполнительным органам государственной власти всех субъектов РФ.

Напомним также, что для подготовки локальных сметных расчетов необходимо использовать XML-схемы, опубликованные на официальном сайте Минстроя России. Этот формат предусмотрен для подготовки на экспертизу также и иных видов сметной документации, в том числе объектного и сводного сметных расчетов, сводки затрат и конъюнктурного анализа. Это позволит избежать ошибок при внесении данных в различных специализированных программных комплексах для формирования сметной документации, а также ускорить обработку и повысить точность расчетов стоимости объекта при переходе на ресурсно-индексный метод (РИМ).

Для формирования пояснительной записки также необходимо использовать XML-схему, опубликованную на официальном сайте Минстроя России.

Ранее Главгосэкспертиза России разработала общедоступный сервис проверки и визуализации документов в формате XML. Он позволяет осуществлять предварительный просмотр машиночитаемых файлов, в том числе локальных сметных расчетов и пояснительной записки.

За период работы сервиса комплексной проверки сметных расчетов более 300 пользователей ЕЦПЭ произвели в личных кабинетах загрузку и проверку 2500 файлов сметной документации более чем по 230 проектам. Важно, что функционал автоматизированного модуля позволяет экспертным организациям выполнить проверку всей сметной документации по проекту одним пакетом, в том числе на соответствие утвержденным Минстроем России XML-схемам, а также сметным нормативам, включенным в состав федерального реестра сметных нормативов.

Скачать открытое программное обеспечение для подготовки в XML пояснительной записки можно в личных кабинетах пользователей ЕЦПЭ. Более подробно ознакомиться с новыми требованиями к оформлению XML-документов на экспертизу можно в разделе «Важная информация» на сайте Главгосэкспертизы России. В разделе «База знаний» также размещен обучающий видеоролик «Работа в сервисе по формированию пояснительной записки в формате xml».