Федеральное дорожное агентство совместно с профильными ведомствами продолжает комплексную работу по приведению в нормативное состояние федеральных трасс ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В настоящее время заключены государственные контракты на выполнение работ по содержанию федеральных автомобильных дорог, всё необходимое финансирование доведено до подведомственных казенных учреждений.

На данный момент, согласно постановлению Правительства РФ № 983 от 14 июня 2023 года, в ведение Росавтодора в общей сложности перешли 1 039 км автомобильных дорог.

Большая часть принятых дорог проходит по территории Луганской Народной Республики – 445,9 км. В частности, это трассы Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь, А-258 автомобильная дорога М-4 «Дон» – Кантемировка – Луганск и Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск. Эти дороги граничат с Белгородской, Ростовской и Воронежской областями. Они имеют участки первой, второй и третьей технических категорий.

В Донецкой Народной Республике основной транспортной магистралью является федеральная трасса Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Мариуполь, а в Херсонской и Запорожской областях – автомобильная дорога Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.

«Все перечисленные дороги находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, поэтому проезд по ним уже достаточно комфортный. Впрочем, для того чтобы дать исчерпывающую оценку, необходимо провести диагностику сети, во время которой будут выявлены все возможные недостатки транспортно-эксплуатационного состояния новых федеральных трасс. Затем на основании полученных данных мы определим участки для проведения работ. В настоящее время в рамках работ по содержанию мы устраняем дефекты покрытия там, где это необходимо, а также устанавливаем недостающие дорожные знаки и обновляем разметку», – отметил начальник ФКУ Упрдор «Новороссия» Серажутдин Айгумов.

Интенсивность движения на подведомственной ФКУ дорожной сети, по предварительным оценкам, не превышает 10 тыс. автомобилей в сутки. При этом уже прогнозируется, что ежегодный рост интенсивности на 8–12 % будет наблюдаться до 2025 года. Именно поэтому сейчас рассматриваются предложения по доведению до четырех полос автомобильных дорог новых регионов.

Необходимо отметить, что большой объем работ в четырех новых регионах осуществляет ГК «Автодор». По итогам 2022‒2023 годов госкомпанией будет отремонтировано в общей сложности 1 300 км автомобильных дорог. Из них более 400 км теперь входят в состав трасс Р-150 (296 км) и А-258 (105 км).

Большое внимание в ходе реализации пятилетнего плана развития дорожной сети в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уделяется и приведению в нормативное состояние дорог регионального, межмуниципального и местного значения. На данный момент ведётся комплексная работа с участием специалистов ФГБУ «Росдортехнология» и ФКУ «Дороги России» по диагностике и обследованию улично-дорожной сети четырех субъектов РФ. Уже проведена оценка более 270 км дорог, общее состояние которых оценено как удовлетворительное.