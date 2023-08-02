Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» приступили к реконструкции распределительных сетей 0,4-6 кВ в селах Красноярского района Самарской области. Сумма инвестиций составляет свыше 135 млн рублей.

Работы пройдут в селах Курумоч, Старосемейкино и Колодинка. В общей сложности будет заменено около 40 км «голого» провода на самонесущий изолированный большего сечения, установлено 1399 опор, смонтировано 11 новых трансформаторных подстанций мощностью 3050 кВА. Завершить реконструкцию планируется до начала отопительного сезона.

Выполненные работы позволят значительно улучшить качество электроснабжения около 8 тыс. жителей трех сел Красноярского и Волжского районов, исключить технологические нарушения из-за обрывов проводов и создать запас необходимой мощности для подключения будущих потребителей.

Для безопасного производства работ будут проводиться отключения жителей и различных организаций от электрической энергии. Информация до администрации и жителей будет доводиться заблаговременно, с указанием отключаемых улиц и номеров домов, согласно действующего законодательства. Энергетики «Самарских РС» просят жителей с пониманием отнестись к проводимым работам.