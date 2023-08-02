 

Специалисты "Смоленскэнерго" в первом полугодии 2023 года исполнили 2660 договоров техприсоединения

2 августа 2023, 10:00 225 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
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Специалисты филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» за 6 месяцев 2023 года выполнили работы по 2660 договорам технологического присоединения к сетям филиала. Суммарная мощность новых абонентов составила 46,46 МВт.

Потребители с максимальной мощностью до 15 кВт включительно составили основную часть технологических присоединений – 94% или 2 495 договоров.

Кроме того, за этот период филиал предоставил около 470 кВт мощности объектам водоснабжения. В перечень подключенных в этом году объектов входят в том числе строящиеся по государственной программе «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области» в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Самым крупным подключенным в этом году объектом сельхозназначения стал объект в Шумячском районе.

Среди объектов здравоохранения стоит отметить завершение техприсоединения Рославльской ЦРБ, фельдшерско-акушерских пунктов Кардымовской и Смоленской районных больниц. В Смоленске электроснабжение получили акушерский корпус «Клинической больницы №1» (увеличена имеющаяся мощность) и диализный центр на ул. Фрунзе.  Завершено технологическое присоединение центра восстановления и реабилитации здоровья «Мещерское» максимальной.

Самым крупным присоединенным к сетям филиала объектом в текущем году стало производственное здание логистического оператора ООО «Альфа Транс Альянс» (мощность 900 кВт) в Смоленском районе.

Лидерами по количеству заявителей, желающих подключиться к сетям филиала, в первом полугодии стали Смоленский, Вяземский, Рославльский районы области, а также г. Смоленск.

«Понимая важность энергоснабжения, филиал ежегодно выполняет большой объем технологического присоединения новых объектов и обеспечивает дополнительными мощностями значимые для региона предприятия», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, СМОЛЕНСКЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
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