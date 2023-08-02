Свердловская магистраль завершила строительство новой инфраструктуры и техническое переоснащение станции Соболиная в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Обновленная станция сможет обеспечивать потребности грузоотправителей на перевозку дополнительных объемов грузов (в связи с активным развитием производственных площадок).

В рамках проекта выполнено обустройство дополнительного станционного пути, примыкания подъездного пути к общей инфраструктуре, уложены новые стрелочные переводы, смонтированы трансформаторные подстанции, современное телекоммуникационное оборудование, установлены модульные здания.

31 июля в ходе заключительного этапа строительства было проведено переключение устройств связи и управления движением поездов (сигнализации, централизации и блокировки) в общую систему. Реализовано инновационное техническое решение по удаленному управлению поездной и маневровой работой со станции Верхнекондинская. Современная система электрической централизации позволяет в режиме реального времени контролировать работу станций, управлять стрелками и сигналами, используя надежные каналы связи.

Ввод в эксплуатацию инфраструктуры станции Соболиная позволит в перспективе увеличить объемы погрузки на 500 тыс. тонн в год. Станция была законсервирована с 1998 года на фоне экономического спада. С марта 2023 года ее работа была восстановлена для обслуживания лесопромышленных предприятий, а в настоящее время все работы по проекту завершены.

Для «Югорского лесопромышленного холдинга» уже налажена ускоренная подача вагонов и их вывоз с предприятий для формирования и отправки поездов. Это позволяет обеспечивать ритмичную доставку сырья, а также отправку готовой продукции внутри страны и на экспорт. До возобновления работы Соболиной технологические перевозки между предприятиями холдинга осуществлялись автотранспортом, а отправка грузов по железной дороге производилась со станции Верхнекондинская, которая расположена существенно дальше от завода.

Напомним, в 2021 году между ОАО «РЖД», АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (округ является владельцем 100% акций АО) было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает синхронизацию развития железнодорожной инфраструктуры с планами увеличения производственных мощностей холдинга для обеспечения бесперебойных перевозок грузов.

Ранее в рамках взаимодействия Свердловской железной дороги и ЮЛХ были проанализированы производственные циклы его предприятий (от заготовки древесины до отправки готовой продукции) и оптимизированы основные транспортно-логистические цепочки. Большая часть технологических перевозок холдинга переключена на железнодорожный транспорт. Обеспечена ускоренная доставка сырья и готовой продукции, организованы перевозки грузов клиента в контейнерах.