Трансформаторы НОЛ-СЭЩ и ЗНОЛ-СЭЩ Электрощит Самара соответствуют требованиям ПАО «Россети». Изделия успешно прошли аттестацию, что позволяет продолжить их поставки, в том числе в составе других видов оборудования, на объекты дочерних подразделений холдинга.

Незаземляемый измерительный трансформатор НОЛ-СЭЩ класса напряжения 6, 10, 20, 35 кВ требуется для питания приборов учета электроэнергии, контрольно-измерительной аппаратуры, релейных (микропроцессорных) устройств защиты. Трансформатор устанавливается в комплектные распределительные механизмы КРУ-СЭЩ. Оборудование изготавливается в климатическом исполнении “У” “УХЛ” и “Т” категории размещения 2 и 1 по ГОСТ 15150-69.

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ – заземляемый, является комплектующим изделием для распределительных устройств (КРУ) внутренней и наружной установки, а также сборных камер одностороннего обслуживания (КСО).

Электрощит Самара ведёт регулярную работу по аттестации продукции на соответствие техническим требованиям крупнейших компаний, которые на протяжении многих лет выступают надёжными партнерами. Это подтверждение знака качества электротехнического оборудования компании на рынке, что позволяет находить оптимальные решения при реализации совместных проектов.

Информация об АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

Электрощит Самара — высокотехнологичная производственная компания, крупнейший российский производитель электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ. 14 июля 2023 года компания отметила свой юбилей - 80 лет со дня основания. Является системообразующим предприятием Российской Федерации и входит в «Акрон Холдинг» – один из крупнейших в России вертикально-интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла. Состоявшееся в прошлом году объединение с «Акрон Холдингом» - одним из крупнейших в России промышленно-металлургических холдингов полного цикла - позитивно влияет на конкурентоспособность производимой Электрощит Самара и способствует ускорению процессов по локализации и импортозамещению, что отвечает запросам крупнейших государственных и федеральных компаний-заказчиков.

Компания занимается проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочными работами, сервисным, гарантийным, постгарантийным обслуживанием, обучением. Является системообразующим предприятием Российской Федерации.

Оборудование Электрощит Самара применяется во всех отраслях промышленности, в том числе нефтегазовой, генерации, машиностроении и сетях. Компания поставила оборудование для энергообеспечения таких значимых отечественных проектов, как Олимпиада-2014 в Сочи, стадион "Солидарность Самара Арена", а также космодром «Восточный». Электрощит Самара выступает стабильным и надежным поставщиком электротехнического оборудования для крупнейших российских компаний. Подробная информация о компании и производимой продукции, а также о направлениях развития — на сайте https://electroshield.ru/.