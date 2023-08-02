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2 августа 2023, 10:12 225 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Еще две солнечные электростанции появятся в Бурятии, возведение одной из них уже началось в Джидинском районе. Об этом сообщили журналистам в региональном Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"Недалеко от села Дырестуй началось строительство новой солнечной электростанции 50 МВт. Строительная организация планирует закончить работы в июле 2024 года и ввести объект в эксплуатацию. Объем инвестиций составит более 5 млрд рублей. В ближайшее время планируется приступить к строительству еще одной электростанции в Бичурском районе рядом с селом Малый Куналей - мощностью также 50 МВт", - рассказали в пресс-службе министерства.

Как уточнил ТАСС министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, общая стоимость проектов - порядка 6 млрд рублей. Две новые солнечные электростанции обеспечат 166 млн кВт/ч электроэнергии, ежегодное снижение выбросов углекислого газа приблизительно составит 74 тыс. тонн.

"В нашем регионе широко развито это направление, и инвесторами поддерживается строительство солнечных электростанций. У нас шесть станций функционирует", - добавил Гоге.

Как отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, реализация таких проектов повышает надежность системы электроснабжения и в целом инвестиционную привлекательность республики, к тому же это новые рабочие места.

Крупнейшей солнечной электростанцией в республике является Торейская, мощность которой составляет 45МВт, она находится на территории Джидинского района в селе Нижний Торей. Также солнечные электростанции есть в Бичурском, Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском и Хоринском районах.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, СЭС, БУРЯТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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