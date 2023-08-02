В Омске в конце 2024 года планируют открыть первый IT-парк

В Омске к концу 2024 года планируют открыть первый IT-парк площадью 20 тыс. кв. м. Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко, объем инвестиций в технопарк составит более 3 млрд рублей.

"Создадим в Омской области один из лучших IT-парков в стране. Обсудил с президентом холдинга "ЭР-Телеком" Андреем Равелевичем Кузяевым концепцию будущего научно-технологического комплекса. Технопарк появится в центре города - на территории бывшего завода имени Козицкого. Объем инвестиций - более 3 млрд рублей", - написал Хоценко.

Пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева пояснила ТАСС, что IT-парк станет первым в Омской области, строительные работы планируется начать уже в 2023 году. Его открытие запланировано на конец 2024 года. "В нашем регионе широко развита IT-сфера, по этому профилю работает большое количество компаний, создан IT-кластер, более восьми лет ежегодно проходит международный IT-форум, который собирает экспертов со всей страны и зарубежья. Создание парка с соответствующими мерами поддержки обеспечит симбиоз этого направления, которое стало особенно актуальным после введения против России санкций", - отметила она.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что за основу проекта взята модель и лучшие практики технопарка Morion Digital в Перми, который входит в топ-5 лучших технопарков России. "Я уверен, что мы создадим лучший IT-парк в стране. Правительство Омской области окажет необходимое содействие проекту. В результате мы получим территорию инновационного развития, которая станет точкой притяжения для нашей молодежи", - цитирует пресс-служба Хоценко.