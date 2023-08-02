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2 августа 2023, 16:00 426 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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В Светлогорском городском округе Калининградской области построят новый детский сад – он появится в поселке Донское и будет рассчитан на 80 мест, сообщает RosTender.info.

Отдел капитального строительства проводит тендер, прием заявок на участие открыт до 9 августа. Начальная цена контракта составляет 204,7 млн рублей. Подрядчик введет объект в эксплуатацию не позднее начала декабря 2024 года.

Двухэтажное здание будет включать в себя групповые ячейки, зал для занятий музыкой и спортом, медицинский блок и административные помещения. В учреждении будут работать психолог и логопед.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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