В Светлогорском городском округе Калининградской области построят новый детский сад – он появится в поселке Донское и будет рассчитан на 80 мест, сообщает RosTender.info.

Отдел капитального строительства проводит тендер, прием заявок на участие открыт до 9 августа. Начальная цена контракта составляет 204,7 млн рублей. Подрядчик введет объект в эксплуатацию не позднее начала декабря 2024 года.

Двухэтажное здание будет включать в себя групповые ячейки, зал для занятий музыкой и спортом, медицинский блок и административные помещения. В учреждении будут работать психолог и логопед.