Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Оргкомитет Всероссийской школы молодых ученых «Технологическое развитие отраслей ТЭК для достижения углеродной нейтральности экономики России» приглашает студентов, магистрантов, аспирантов, молодых научных сотрудников и преподавателей ВУЗов и научных организаций, принять участие в работе Школы (в качестве участника с докладом/слушателя), которая состоится 17 - 18 октября 2023 года.
Школа проводится Институтом энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) совместно с Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина (факультет экономики и управления) при поддержке Российского научного фонда в рамках гранта №21-79-30013 и под эгидой Совета по приоритетному направлению 20б научно-технологического развития РФ «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии» для студентов, магистрантов, аспирантов, молодых научных сотрудников и преподавателей ВУЗов и научных организаций.
Участие в Школе молодых ученых — бесплатное.
Форма участия — устный доклад в очном или онлайн формате.
Представленный доклад будет опубликован в сборнике докладов Школы молодых ученых, который будет проиндексирован в РИНЦ.
Более подробная информация доступна в Информационном сообщении по ссылке.
Анкета участника: ссылка.
Всю информацию по проведению Школы молодых ученых также можно найти на сайте ИНЭИ РАН, перейдя по ссылке: Школа молодых ученых 2023 (eriras.ru).
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