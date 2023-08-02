Оргкомитет Всероссийской школы молодых ученых «Технологическое развитие отраслей ТЭК для достижения углеродной нейтральности экономики России» приглашает студентов, магистрантов, аспирантов, молодых научных сотрудников и преподавателей ВУЗов и научных организаций, принять участие в работе Школы (в качестве участника с докладом/слушателя), которая состоится 17 - 18 октября 2023 года.

Школа проводится Институтом энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) совместно с Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина (факультет экономики и управления) при поддержке Российского научного фонда в рамках гранта №21-79-30013 и под эгидой Совета по приоритетному направлению 20б научно-технологического развития РФ «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии» для студентов, магистрантов, аспирантов, молодых научных сотрудников и преподавателей ВУЗов и научных организаций.

Участие в Школе молодых ученых — бесплатное.

Форма участия — устный доклад в очном или онлайн формате.

Представленный доклад будет опубликован в сборнике докладов Школы молодых ученых, который будет проиндексирован в РИНЦ.

Более подробная информация доступна в Информационном сообщении по ссылке.

Анкета участника: ссылка.

Всю информацию по проведению Школы молодых ученых также можно найти на сайте ИНЭИ РАН, перейдя по ссылке: Школа молодых ученых 2023 (eriras.ru).