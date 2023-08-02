Славянский филиал компании «Россети Кубань» продолжает подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду в рамках ремонтной программы. В первом полугодии 2023 года специалисты отремонтировали семь комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также 47 км линий электропередачи (ЛЭП) с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) в станицах Полтавская, Ивановская, Джерелиевская и хуторе Трудобеликовский Красноармейского района Краснодарского края. На реализацию ремонтных мероприятий направлено свыше 28 млн рублей.

При ремонте ЛЭП энергетики провели замену неизолированного провода на более прочный и безопасный – самонесущий изолированный, обладающий повышенной износостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам и обледенению. Также осуществляется строительство семи км воздушной линии 10 кВ с использованием СИП для детской поликлиники в станице Полтавской, которая строится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Кроме того, в Красноармейском районе энергетики заменили 80 дефектных опор и более 80 вводов в жилые дома потребителей. Для повышения надежности и безопасности ЛЭП специалисты выполнили техническое обслуживание воздушных ЛЭП с заменой 660 изоляторов. Продолжаются ремонтные работы на подстанциях 35 кВ «Ивановская» и «Крупская».

Особое внимание уделяется расчистке трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности: от поросли энергетики освободили почти 30 га. Эти мероприятия выполняются, чтобы снизить вероятность возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.