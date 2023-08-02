Быстрые зарядки для электромобилей появятся на трассах Красноярского края в сторону Кемерово и Хакасии.

Проект реализуется при поддержке Правительства Красноярского края и в рамках соглашения между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Красноярскнефтепродукт», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии главы региона Михаила Котюкова и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина.

В июне на отдельной встрече руководители «Россети Сибирь» и «КНП» Павел Акилин и Борис Золотарёв приняли решение о проработке мест, во-первых, наиболее актуальных для перемещения на электромобиле и, во-вторых, имеющих необходимые технические характеристики для свободной мощности, достаточной для «ультрабыстрых» зарядных станций 150 кВт.

«Развитие электротранспорта – серьёзный вклад в улучшение экологической обстановки в крае. Для этого мы объединили усилия краевого предприятия «КНП» и компании «Россети Сибирь». Благодаря этому, ЭЗС теперь появляются в уже привычных для красноярцев местах – на заправках «КНП». Если мы «закроем» зарядными станциями ключевые автомагистрали, то у жителей будет больше уверенности, какой вид двигателя выбирать при покупке автомобиля», — подчеркнул врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

В начале августа сотрудники «Россети Сибирь» приступили к монтажу оборудования и пусконаладочным работам на трёх локациях – автозаправочных комплексах «Красноярскнефтепродукт»: АЗС №109 в посёлке Памяти 13 Борцов, АЗС №93 в Ачинске и АЗС № 59 в Боготоле. Оборудование электрозарядных станций отечественного производства: производства АО «Государственный Рязанский приборный завод». Мощность и технические характеристики позволят одновременно подключать три электромобиля с любым коннектором: для японских, китайских или европейских машин.

«Установку данных зарядных станций можно считать стартом нашей программы по формированию электрозарядной инфраструктуры в межрегиональном направлении. В силу интереса руководителя края Михаила Михайловича Котюкова к созданию удобной зарядной инфраструктуры для красноярцев, мы, к ранее созданной совместно с СГК сети медленных ЭЗС во дворах, добавляем программу межрегионального направления Красноярск – Кемерово», – отметил Павел Акилин.

«Расстояния между крупными населёнными пунктами у нас немаленькие, поэтому намерение «Россети Сибирь» размещать зарядные станции на объектах нашей инфраструктуры представляется современным и логичным. Доля электромобилей постоянно растёт, и развитие сети ЭЗС поспособствует популяризации этого экологичного транспорта в регионе», - заявил Борис Золотарёв.

Общий объем затрат на приобретение и установку зарядных станций составил 15,6 млн рублей.