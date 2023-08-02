 

"Россети Юг" повысили надежность электроснабжения северо-востока Ростовской области

2 августа 2023, 10:48 238 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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За шесть месяцев 2023 года «Россети Юг» отремонтировали в северо-восточной части Ростовской области 30 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех классов напряжения. Это позволит повысить надежность электроснабжения более 260 тысяч жителей Каменского, Милютинского, Морозовского, Белокалитвинского, Обливского, Советского, Тарасовского и Тацинского районов. Объем финансирования превысил 60 млн рублей.

Большая часть работ пришлась на Каменский район, на территории которого расположены 30 сельскохозяйственных предприятий, 120 фермерских и свыше 20 тыс. личных подсобных хозяйств, а также несколько предприятий по добыче природного камня, завод по производству силикатного кирпича. Здесь в нормативное состояние приведены 10 км линий электропередачи. Также энергетики заменили на ВЛ 0,4-110 кВ 220 изоляторов и 5 км провода, установили 230 новых опор.

В рамках ремонтной кампании от деревьев и кустарников расчищено 170 га охранных зон линий электропередачи. Это позволит снизить риски низовых пожаров, падения веток на провода воздушных линий электропередачи и связанные с этим нарушения электроснабжения.
«Россети Юг» ежегодно реализуют программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов для поддержания высокого уровня надежности электроснабжения потребителей в летние и зимние максимумы нагрузок.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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