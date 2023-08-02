Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и Южно-Африканская корпорация по атомной энергии (Necsa) подписали меморандум о взаимопонимании с целью сотрудничества в области изготовления ядерного топлива и его компонентов. Обе компании нацелены на объединение существующих компетенций в этой области и дальнейшее взаимодействие для развития соответствующих возможностей. Со стороны АО «ТВЭЛ» документ подписал старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев, со стороны Necsa – генеральный директор группы Лойисо Тябаше.

«Меморандум обозначает обязательства Necsa и ТВЭЛ усилить двустороннее сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях. Это особенно важно для Южной Африки, поскольку открывает возможности воссоздания производственных мощностей по изготовлению и поставкам ядерного топлива. Уверен, что это сотрудничество расширит технологические возможности обеих сторон и усилит долгосрочное взаимовыгодное партнёрство в области ядерных технологий», - отметил Лойисо Тябаше.

«Necsa – одна из наиболее опытных компаний мировой атомной индустрии с большим набором компетенций. Мы убеждены, что наше сотрудничество с таким уважаемым партнёром внесёт значительный вклад в повышение устойчивости глобальной ядерной генерации», - отметил Олег Григорьев.

Меморандум подписан на фоне подготовки Южной Африки к саммиту БРИКС в августе 2023 в ЮАР. Подписание меморандума является шагом к повышению устойчивости ядерной генерации в странах БРИКС.

Топливная компания ТВЭЛ является ведущим производителем и поставщиком ядерного топлива для реакторов российского дизайна ВВЭР, а также создала и вывела на мировой рынок собственный топливный продукт для реакторов западного дизайна PWR, именуемый TVSK. Конструкция TVSK основана на лучших достижениях российской атомной промышленности, созданных для легководных реакторов, и полностью независима с точки зрения технологии, производства и интеллектуальной собственности. Характеристики TVSK позволяют повысить безопасность и эффективность атомных энергоблоков. Компания обладает уникальными компетенциями в области производства ядерного топлива для реакторов на быстрых нейтронах, а также уран-плутониевого топлива как для «быстрых» реакторов, так и для ВВЭР. Также ТВЭЛ поставляет на мировой рынок различные компоненты топлива для реакторов BWR и PHWR. Кроме того, Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером мирового рынка стабильных изотопов, активно развивает бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре топливной компании «ТВЭЛ» созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.

Necsa – государственная компания, отвечающая за обращение с источниками излучения, включая обогащение урана, а также проводящая научные исследования в области ядерной энергетики и радиологии. Она сотрудничает на местном и международном уровне с другими организациями по ядерным и смежным вопросам для содействия социально-экономическому развитию ЮАР.

Исследовательский реактор САФАРИ-1 является основой бизнеса Группы Necsa, поскольку он напрямую связан с ядерными исследованиями, разработками и инновациями, и глобальным игроком в развитии ядерных технологий и связанных с ними инновационных знаний. Помимо своей основной деятельности в Пелиндабе, которая включает эксплуатацию исследовательского реактора САФАРИ-1, Necsa также управляет Национальным объектом по захоронению радиоактивных отходов Ваалпутс на Северном мысе. По поручению Министерства минеральных ресурсов и энергетики компания, от имени правительства Южной Африки, осуществляет надзор за ядерными гарантиями. Necsa проводит исследования с использованием реактора САФАРИ-1 и обладает передовыми возможностями по производству компонентов ядерного класса.

Necsa занимается предпринимательской деятельностью в основном через свои дочерние коммерческие компании, как, например, NTP Radioisotopes SOC Ltd (NTP), которая отвечает за ряд, связанных с радиаций, продуктов и услуг для промышленности и медико-биологической отрасли. NTP входит в четверку ведущих мировых производителей ядерных медицинских изотопов для диагностики и лечения рака. Pelchem SOC Ltd (Пелхем) - вторая дочерняя компания, которая поставляет фтор и фтор-содержащие продукты. Обе компании вместе со своими дочерними предприятиями поставляют продукцию на местный и зарубежный рынки и формируют валютную выручку для ЮАР.