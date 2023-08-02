 

В разделе Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ доступна новая информация

2 августа 2023, 09:36 206 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

Национальный исследовательский комитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению B3 «Подстанции и электроустановки» создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о НИК РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).

В разделе НИК B3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» доступна актуальная информация по направлениям исследований НИК, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

Новые материалы:

  • статья к.э.н. Жилкиной Ю.В. «Обеспечение технологического суверенитета в электроэнергетике в условиях санкционного давления», опубликованная в журнале ВАК «Энергетик» №7 за 2023 год. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.

Обсудить на форуме
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
02.08.2023
Одобрены заявки ещё трёх регионов Дальнего Востока на специальные казначейские кредиты
02.08.2023
Машиночитаемый формат стал обязательным для приема на экспертизу смет и пояснительной записки
02.08.2023
Самарский филиал "Россети Волга" обновляет распределительные сети в Красноярском и Волжском районах
26.08.2022
В Москве разработали полностью отечественные полимеры для автокомпонентов и электротехники
01.08.2023
Росстандарт поможет создать в Тюмени центр испытаний нефтепромыслового оборудования
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно