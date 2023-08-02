Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Национальный исследовательский комитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению B3 «Подстанции и электроустановки» создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о НИК РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).
В разделе НИК B3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» доступна актуальная информация по направлениям исследований НИК, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.
Новые материалы:
статья к.э.н. Жилкиной Ю.В. «Обеспечение технологического суверенитета в электроэнергетике в условиях санкционного давления», опубликованная в журнале ВАК «Энергетик» №7 за 2023 год. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.
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