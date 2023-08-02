Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и теннисными кортами в Калининградской области.

Гвардейск – центр Гвардейского муниципального округа. Его история начинается с 1255 года, когда еще поселение называлось Тапиау. Сегодня это динамично развивающийся город, который привлекает своей культурой и самобытностью множество туристов. Для местных жителей имеются центр культуры и досуга, дом культуры, стадион, спортивные школы. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Степана Козака дополнит инфраструктуру города и разнообразит активный досуг горожан.

Проектной документацией, одобренной Главгосэкспертизой, предусмотрено строительство трехэтажного здания на 128 человек в смену. На первом этаже разместят гардероб, регистратуру, спортзал, раздевальные и душевые комнаты, инвентарную, административные помещения, буфет и кабинет врача. На втором этаже обустроят зону отдыха, бассейн переменной глубины для оздоровительного плавания на 40 человек в смену, тренажерный и универсальный залы, тренерские помещения, инвентарные, лабораторию, помещение дежурной медсестры. Третий этаж будет техническим.

Согласно проекту, два теннисных зала будут в отдельном одноэтажном здании теннисных кортов. Там также оборудуют гардеробную, помещение охраны, душевые, комнату отдыха персонала, кабинеты администрации и медработника. Залы рассчитаны на посещение 24 человек в смену.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс станет первым учреждением в городе, имеющим одновременно теннисные корты и бассейн. Занятия смогут посещать дети старше четырнадцати лет и взрослые, в том числе маломобильные группы населения. По словам главного эксперта проекта Марины Лапшиной, предусмотрена вся необходимая инфраструктура:

«По проекту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями установят пандусы и лифт, обустроят непрерывные пешеходные дорожки и тротуары, а также кабины санузлов с поручнями и возможностью размещения кресла-каталки, костылей и других принадлежностей. В каждом таком помещении санузла предусмотрена кнопка тревожной сигнализации, а также система двухсторонней связи с дежурным персоналом. Для спуска в ванну бассейна обустроят мобильный подъемник».

Территорию вокруг здания благоустроят – появятся дорожки из тротуарной плитки, стоянка на 83 машино-места, искусственный газон для занятий и разминки, детская площадка, зона для многофункциональной спортивной площадки. Кроме того, посадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и ограждение с воротами.

Застройщик – Администрация муниципального образования «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области». Генеральный проектировщик – АО «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект».