 

АО "Мособлэнерго" построило более 123 км линий электропередачи в Подмосковье

3 августа 2023, 13:30 378 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
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АО «Мособлэнерго» за первое полугодие 2023 г. построило 123,7 км кабельных и воздушных линий электропередачи и ввело в эксплуатацию 85,4 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Московской области в рамках инвестиционной программы, реализуемой каждым филиалом компании.

Наибольшие объемы работ по строительству ЛЭП выполнены в г.о. Раменское – 23,7 км, г.о. Ногинск – 14,5 км и г.о. Красногорск – 9,1 км. Работы проводились силами филиалов АО «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

Главная цель программы заключается в улучшении качества обслуживания потребителей – жителей Подмосковья. Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей.

Всего в 2023 году по инвестиционной программе АО «Мособлэнерго» на территории Московской области в целях улучшения качества обслуживания потребителей запланировано построить 358 км воздушных и кабельных линий электропередачи и ввести 156 МВА трансформаторной мощности.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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